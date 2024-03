MACERATA Ladri in azione in via dei Velini nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino di una banda è finita l’edicola tabaccheria Monachesi, dove sono stati rubati Gratta e vinci, sigarette e denaro contante per un bottino complessivo di circa 12mila euro. Il negozio è di proprietà della moglie di Alberto Crocioni, imprenditore edile e presidente della Maceratese.

La ricostruzione

I malviventi, con degli arnesi da scasso, avrebbero forzato la saracinesca dell’attività commerciale. E poi sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzie. Stando a un primo inventario, i ladri avrebbero preso 4mila euro di Gratta e vinci, 7mila euro di sigarette e circa mille euro di denaro contante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili del colpo. Potrebbero rivelarsi determinanti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Immagini che i militari dell’Arma stanno visionando con attenzione. Tra l’altro i carabinieri da tempo hanno ulteriormente potenziato l’attività di controllo del territorio anche per prevenire e reprimere i cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine. Resta ora da seguire l’evolversi dell’attività investigativa.