MACERATA Dichiarato il fallimento della storica Pasticceria Eredi Filoni di Macerata. Ieri il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza rinviando al 18 giugno prossimo per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato Caterina Bordo. Il giudizio era stato attivato nel 2022 da tre ex dipendenti che non avevano ricevuto parte dello stipendio o del Tfr. Tra questi una dipendente che dopo aver lavorato per la pasticceria per una decina di anni era stata licenziata.

La donna si era rivolta a un legale, l’avvocato Sandro Giustozzi, per ottenere il pagamento del dovuto tra Tfr, ferie non godute e differenze retributive e come lei anche altri due ex dipendenti che non avrebbero ottenuto il pagamento del dovuto, avevano deciso di presentare un’istanza per la dichiarazione di fallimento. In totale la cifra richiesta si aggirerebbe sui 70.000 euro. La procedura fallimentare però si è svolta dinanzi al Tribunale di Roma perché la società Pasticceria Eredi Filoni di Martinez Claudia Ester & C. sas a giugno del 2019 aveva trasferito la propria sede legale da Macerata alla Capitale.

Due anni di attesa

Così, dopo quasi due anni di giudizio, ieri è arrivata la decisione del Tribunale ordinario fallimentare di Roma che ha dichiarato il fallimento della società con la conseguente apertura della procedura. La Pasticceria Eredi Filoni era nata nel 1950 «dalla passione per la creazione di golosità», si legge sul sito dell’attività che «ha sede in corso Cairoli, 155 a Macerata e, visto l'apprezzamento da parte della clientela, dal 2009 è stata aperta la sede di Piediripa di Macerata (via Annibali) che offre anche servizio di ristorazione e pizzeria. La caffetteria pasticceria ha le proprie fondamenta in oltre 65 anni di esperienza nel settore della pasticceria artigianale».