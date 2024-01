MACERATA - L’Ast di Macerata assume medici in vari Reparti. L’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata fa fronte alle carenze di organico in vari reparti: verranno assunti professionisti a tempo indeterminato, e laddove la graduatoria di concorso non ha consentito la copertura di tutti i posti a bando, verranno assunti specializzandi a tempo determinato. «Questi ultimi andranno a coprire posti vacanti a causa del turn over, assicurando così la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e garantendo il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza», fanno sapere dall’Ast di Macerata.

I dettagli

Nel dettaglio: due fisioterapiste Franco Giorgia e Verlotta Laura sono state assunte a tempo indeterminato per coprire i posti vacanti a seguito del collocamento a riposo di alcune unità in servizio presso le varie strutture riabilitative dell’Ast di Macerata. Assunzioni, poi, a tempo determinato di medici specializzandi in varie discipline: due pediatre, Giulia Marozzi e Sara Torresi, un Cardiologo, il Francesco Giannini, che andrà a prestare servizio presso l’Ospedale di Camerino per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e assicurare l’assistenza sanitaria in situazioni di urgenza ed emergenza e una psichiatria, Ilaria Cerasoli. Infine, è stata stabilita la proroga del contratto di lavoro della psicologa Silvia Polenta, a seguito di mobilità in uscita.

I posti

«La copertura dei posti in organico costituisce una priorità della Regione e dell’assessorato – sottolinea il vicepresidente con delega alla Sanità Filippo Saltamartini – e le Aziende stanno scrupolosamente cercando, talvolta con fatica, di coprire tutte le carenze, soprattutto nelle zone interne che inevitabilmente vivono una situazione più disagiata per la carenza di servizi». Un impegno per cercare di far fronte a carenze che altrimenti potrebbero comportare problemi sul fronte delle prestazioni dei servizi, cosa che si cerca in tutti i modi di evitare.