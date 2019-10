Ricostruzione, meno del 3% delle pratiche chiuse Ricotta: «Subito i progetti»

di Mauro Giustozzi

MACERATA - Demolire gli edifici gravemente danneggiati dal terremoto significa anche riqualificare aree urbane della città altrimenti degradate e con poco appeal. Questa è l’opportunità da cogliere, forse l’unico lato positivo di una tragedia come quella del terremoto vissuta pure nel capoluogo. Ma anche accelerare la presentazione delle pratiche per la ricostruzione, in particolare gli edifici lievemente danneggiati che ricadono nelle pratiche B, che invece fino a questo momento sono risultate poche in città.L’assessore ai Lavori pubblici, Narciso Ricotta, fa il punto della situazione in merito al quadro del post terremoto in città, sciorinando una serie di numeri comunque preoccupanti, soprattutto per quel che riguarda i pochi progetti presentati dai proprietari di abitazioni lesionate dal sisma. «Nel nostro Comune - esordisce Ricotta - sono 819 le pratiche aperte di ricostruzione in seguito ai sopralluoghi fatti ed alle inagibilità che sono state dichiarate. Tenete conto che questo numero rappresenta il 13% dell’intero complesso degli edifici residenziali di Macerata. Di queste 819 pratiche che noi ci aspettiamo vengano presentate, ne sono arrivate solamente 179, pari appena al 22%. Di queste che sono state presentate appena il 33% di pratiche sono state evase, cioè hanno ottenuto il contributo previsto per la ricostruzione. Ma il dato ancora più allarmante è che tra coloro che hanno percepito il contributo solamente il 2,7% sono giunti alla conclusione dei lavori ed hanno ristrutturato la propria abitazione».