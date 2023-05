Il premio Oscar e le dolci parole di Dante Ferretti per Macerata

MACERATA - “A causa del mio lavoro vengo pochissimo a Macerata, ma è una città che amo, che sogno tantissimo. Sogno di passeggiarci in solitaria, di notte e mi ricordo i vicoli, le strade, i luoghi della mia infanzia”. Sono le parole del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, scenografo e costumista nato a Macerata e tra i più stimati del mondo del cinema, a cui ieri sera (sabato 6 maggio) Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha dedicato una serata di gala ricca di significati.

Del resto, Ferretti ha sempre con fierezza testimoniato un’innata maestria artigiana, appresa fin da giovanissimo nel laboratorio di falegnameria di famiglia, a Macerata.

Una Bottega da Oscar: storia di un artigiano a Hollywood è stato il titolo dell’evento gratuito, con il patrocino del Comune di Macerata e Unimc e inserito nel cartellone del festival letterario Macerata Racconta, che ha acceso un gremitissimo teatro Lauro Rossi di Macerata, vista la rilevanza dell’evento.

Ferretti ha ripercorso i ricordi del suo rapporto con Fellini, poi la decisione di andare a Roma per fare quel cinema tanto sognato, come scenografo, e l’inizio della carriera, che ha avuto tra i momenti più significativi l’incontro con Pier Paolo Pasolini. Tra gli aneddoti, anche il legame con Martin Scorsese.

In conclusione, Confartigianato ha omaggiato il maestro Ferretti con un riconoscimento, per ringraziarlo per “aver acceso i riflettori di Hollywood sulla maestria artigiana del territorio maceratese”: si tratta di una pergamena realizzata a mano dalla Bottega Amanuense Malleus e di una spilla creata dal Maestro Orafo Giuseppe Verdenelli. Omaggio anche dal Comune di Macerata.