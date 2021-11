Polo diagnostico, Rsa e clinica dentale: Villalba è pronta a riaprire i battenti. Ecco quando è stata fissata l'inaugurazione della nuova struttura

MACERATA - E’ tutto pronto per la riapertura il 13 novembre della storica Villalba. Il Gruppo Kos, di cui la storica struttura maceratese fa parte, ha deciso la data per il taglio del nastro e per l’apertura dei battenti ai pazienti della nuovissima clinica multiservizi di via Robusti dove troveranno spazio una Rsa da 80 posti letto, un polo diagnostico con strumentazioni all’avanguardia (tra cui una risonanza magnetica nucleare ad alto campo di ultimissima generazione e, al momento, unica nel suo genere nel territorio maceratese), un grande poliambulatorio con esperti professionisti e una innovativa clinica dentale.

A brevissimo, dunque, la città di Macerata tornerà ad avere un decennale punto di riferimento per la sanità del territorio. Con l’intervento a Villalba, il Gruppo Kos ha portato a compimento un grande progetto di riqualificazione per il territorio per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro. I lavori per la nuova Clinica maceratese sono iniziati nel settembre 2018 con la demolizione della vecchia Villalba. La storica Casa di cura Villalba mosse i suoi primi passi nel 1963. L’attività della casa di cura proseguì fiorente per decenni.

Nel 2003, poi, cessò l’attività di ricovero e continuò quella del poliambulatorio e del centro odontoiatrico, fino alla definitiva chiusura di Villalba per la demolizione e costruzione della nuova struttura che verrà inaugurata il 13. Per quanto riguarda la Rsa ci saranno camere singole e doppie, ampi spazi per il tempo libero, sale di terapia e palestre di riabilitazione, assistenza infermieristica continua, numerose figure specialistiche multidisciplinari, servizi a carattere fisioterapico, psico-educativo e sociale.

