MACERATA È venuta al mondo nell’istante più festoso che possa esserci: si chiama Bianca la prima nata dell’anno. Il suo vagito, al preciso scoccare della mezzanotte, è stato il primo del 2024 ed ha reso indimenticabile il Capodanno dell’intero reparto di ostetricia dell’ospedale di Macerata, oltre che chiaramente dei suoi genitori. Pesa 3.940 grammi, è in ottima salute ed è la primogenita di mamma Federica Colangeli e papà Andrea Nozzi.

Ed è subito diventata una “star”, tra le più ricercate e “in tendenza” del primo gennaio, tanto che i suoi genitori hanno avuto il loro bel da fare per rispondere a giornalisti e fotografi. La coppia vive da alcuni anni a Macerata ma è originaria dell’Abruzzo.

Il racconto

«Io sono di Giulianova – dice mamma Federica – mio marito è del chietino. Ci siamo trasferiti qui per lavoro. Siamo entrambi infermieri». Dunque quando fa i complimenti ai medici, ai colleghi e alle colleghe che l’hanno accompagnata al parto, lo fa a ragion veduta. «È stato un parto fisiologico, naturale – spiega Federica Colangeli –. Qui all’ospedale di Macerata ho trovato un ambiente molto professionale. È stata davvero una bella esperienza». Poi è arrivato il “botto”, una nascita da record per tempismo. «Quando sono entrata in ospedale, potevo immaginare che mia figlia fosse tra le prime nate del 2024, ma che venisse alla luce nel secondo esatto in cui entrava il nuovo anno, non era certo prevedibile. Diciamo che è stato un “di più” alla nostra felicità. E spero proprio che sia di buon auspicio».

Di sicuro il 2024 non poteva iniziare meglio per la coppia e per le loro famiglie. Una gioia che i genitori di Bianca hanno condiviso con lo staff di ostetricia guidato dalla dottoressa Valentina Paris, dalle ostetriche Loredana Riccucci, Anna Bianchini, Sabrina Labella e Valentina Ragnini, e con lo staff di pediatria neonatale e patologia neonatale della dottoressa Chiara Gianfelici e delle infermiere Ivana Corradi, Raffaella Esposto, Marta Marconi, Samuela Rocchi e Alice Illuminati.

I numeri

Di «buon auspicio» per il punto nascita ha parlato anche Mauro Pelagalli, primario del reparto di ostetricia e ginecologia di Macerata ma anche direttore del Dipartimento materno infantile, che comprende gli ospedali del capoluogo e di Civitanova. Dipartimento in cui, nell’anno appena trascorso, si sono registrate poco meno di duemila nascite: 1.280 a Macerata e 698 a Civitanova. Dati diffusi proprio da Pelagalli e che rappresentano un numero ragguardevole, secondo nelle Marche solo al Salesi di Ancona. Non a caso, in questo Capodanno c’è stato lavoro anche nel reparto nascite dell’ospedale costiero: a Civitanova l’ultimo nato del 2023 si chiama Leonardo, venuto al mondo alle 16.48 del 31 dicembre; il primo nato del 2024, invece, è un maschio che ha visto la luce alle 10.52 di ieri.