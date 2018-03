Morte di Azka Riaz: convalidato fermo del padre l'uomo resta in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Convalidato il fermo di Muhammad Riaz, il pakistano 44enne padre di Azka, la 19enne morta dopo essere stata anche investita da un'auto nella zona di Trodica di Morrovalle. L’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale ed è indagato anche per maltrattamenti in famiglia. Il gip ha ritenuto presenti i pericoli di fuga e di reiterazione del reato. Secondo l’accusa la ragazza sarebbe finita stesa in mezzo alla strada o perché sotto chco dai maltrattamenti o perché in fuga dal padre. La difesa ha contestato la tesi preannunciando ricorso al tribunale del riesame.