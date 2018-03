Mendicanti molesti davanti ai supermercati: retata della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Questuanti molesti e assillanti davanti ai supermercati: retta della polizia di Macerata.Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei predetti servizi finalizzati a debellare il fenomeno delle molestie poste in essere da cittadini extracomunitari davanti ai supermercati della città, gli agenti della Polizia hanno accompagnato in Questura quattro persone, tre cittadini nigeriani e un senegalese, sorpresi davanti ad alcuni supermercati della città e al Centro Commerciale Valdichienti, mentre molestavano le persone chiedendo insistentemente l’elemosina. Il cittadino senegalese è stato denunciato poiché inottemperante al decreto di espulsione già emesso nei suoi confronti, uno dei tre nigeriani è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione che ha provveduto alla sua espulsione, mentre gli altri due cittadini nigeriani rintracciati a Piediripa presso il Centro Commerciale Valdichienti e segnalati da parte di cittadini attraverso il 113, sono stati denunciati per il reato di Molestie.