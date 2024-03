MACERATA «Viabilità paralizzata, disagi per i genitori che accompagnano i figli a scuola, rischi in casi di emergenza o necessità di soccorso, bisogna che il Comune intervenga perché la situazione alle Casermette è nel caos». Alessandro Marcolini, consigliere comunale del Pd, denuncia la situazione che si è creata dall’avvio del cantiere di Cassa depositi e prestiti che riqualifica l’intera area, opere di urbanizzazione previste da tempo iniziate poche settimane fa e che riguardano l’allestimento di un’area verde, di una piazza e la strada di uscita su via Prezzolini.

Le file

Proprio la chiusura di questo secondo sbocco capace di smaltire parte del traffico dalle scuole Alighieri e Mestica ha fatto sì che la viabilità si riversi totalmente su via Roma, con file di auto e attese lunghissime soprattutto all’uscita degli scolari dai due istituti. «C’è una situazione che coinvolge anche i corsi Cairoli e soprattutto Cavour in occasione dell’uscita degli studenti dalle scuole – afferma il consigliere del Pd - che adesso è stata acuita dall’apertura del cantiere alle Casermette che congestiona gli orari di ingresso e soprattutto uscita degli studenti che frequentano le scuole Alighieri e Mestica. Questa area è totalmente paralizzata, con file di veicoli e ci vogliono oltre venti minuti per immettersi sulla rotatoria di via Roma, anche perché confluisce in questa importante arteria il traffico in entrata e uscita dalla città e quello che proviene da via Mattei. Si sarebbe dovuto programmare diversamente il piano traffico perché in questo modo si crea una grave criticità alla viabilità. Nonostante il gran lavoro dei vigili urbani che però non possono fare miracoli in queste condizioni». Il consigliere comunale si domanda come mai si è scelto di effettuare tali lavori in piena attività scolastica, mentre sarebbe stato più opportuno anticipare o posticipare il cantiere.

Il timore

«Il mio timore è che si vada avanti così per tanti altri mesi - afferma Marcolini - in una situazione rischiosa anche in casi di emergenze o soccorso da portare in una zona che vede la presenza pure di un supermercato. Questi lavori non potevano essere anticipati sfruttando la pausa natalizia oppure spostati direttamente in estate quando le scuole sono chiuse? C’era tutta questa urgenza di aprire adesso il cantiere? Nessuno ha valutato l’impatto che avrebbe avuto sugli istituti scolastici alle Casermette? Non tutti i genitori possono accompagnare i figli a scuola a piedi lasciando l’auto nelle aree circostanti, quando si lavora i tempi sono davvero stretti. È indispensabile trovare subito una soluzione perché i disagi sono davvero troppi per i maceratesi che hanno i figli che frequentano gli istituti scolastici alle Casermette».

L’urbanizzazione

La ditta che ha ottenuto l’appalto sta effettuando le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con una propria organizzazione che va dal progetto all’appalto assegnato ad un’impresa romana sino alla direzione dei lavori. In precedenza, proprio per limitare i disagi, erano state realizzate alcune lavorazioni, come la creazione del parcheggio prospiciente via Roma e la demolizione dell’ex ufficio immigrazione avvenuto la scorsa estate. Essendo un appalto integrale non può essere spezzettato per lotti, quindi la ditta ha dovuto mettere in sicurezza il cantiere dove non può entrare nessuno. Le opere da effettuare riguardano la sistemazione della fognatura, la realizzazione della strada, l’illuminazione e area parcheggi. A questo si aggiunge la sistemazione davanti alle scuole dove sarà creato un parco pubblico ed una piazza. Contrattualmente i lavori che interessano la strada in entrata e in uscita su via Prezzolini avranno la durata di circa tre mesi mentre l’intero lotto dovrà essere completato in sette mesi.