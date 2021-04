Finisce fuori strada con l’auto, un 50enne trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

MACERATA - Finisce con l’auto fuori strada e viene trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente è accaduto questa sera, intorno alle 19, in contrada Alberotondo a Macerata. Un 50enne, di origini straniere, che era alla guida di una Opel, è finito per cause in corso di accertamento fuori strada in una scarpata. La sua corsa è terminata poi contro un albero. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco. Il ferito è stato appunto soccorso ma viste le sue condizioni generali i sanitari hanno preferito chiedere l’arrivo dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

