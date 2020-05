Perde il controllo dell’auto, donna portata in eliambulanza all'ospedale di Torrette

MACERATA - Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: una 30enne di Macerata trasportata a Torrette. Erano le 17,20 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. La donna, si trovava al volante della sua auto in contrada Cimarella e stava viaggiando in direzione del capoluogo quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. Ancora da chiarire le cause esatte dell’incidente anche se molto probabilmente il manto stradale bagnato della carreggiata potrebbe aver avuto un ruolo decisivo. La vettura è finita prima contro il guardrail e poi contro il margine della strada per terminare la corsa in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente nessun’altra vettura passava di lì in quel momento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. I militi della pubblica assistenza hanno prestato le prime cure alla donna e hanno allertato l’eliambulanza dall’ospedale di Torrette di Ancona; la 30enne, che nonostante lo spavento è sempre rimasta cosciente e le cui condizioni non sono gravi, è stata quindi trasferita al nosocomio dorico. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l’area rimuovendo la vettura, andata completamente distrutta, dalla carreggiata. Sul posto anche i carabinieri di Appignano. © RIPRODUZIONE RISERVATA