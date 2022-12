Sta per entrare nel multisala, accusa un malore: donna muore davanti a tanta gente

MACERATA - Sta per entrare al cinema, ma accusa un malore, si accascia a terra e muore. Tragedia stasera, intorno alle 21.30, davanti al Multiplex 2000 di Piediripa a Macerata. Una donna di 75 anni si è sentita male mentre stava per entrare nel multisala per vedere un film. Sarebbe stata una serata tranquilla da trascorrere davanti al grande schermo, come spesso accade nel periodo delle festività natalizie, ma si è subito trasformata in tragedia.

A un tratto la donna ha accusato un malore: si è accasciata a terra e non si è più ripresa. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: i presenti hanno chiamato il 118 e i sanitari sono giunti sul posto con una ambulanza e un’auto medica. Vani i tentativi di rianimare l’anziana. Per lei non c’è stato niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti del caso.