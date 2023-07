MACERATA Una denuncia per spaccio di droga, un ragazzo trovato in possesso di un coltello intercettato grazie alle telecamere e poi il caso dei vandali, individuati grazie alle indagini, che hanno danneggiato i giochi per i bambini. In tutti i casi a finire nei guai sono giovanissimi. C’è un’attenzione particolare al mondo giovanile da parte della polizia locale di Macerata che ha acceso un focus sull’attività dei primi sei mesi del 2023. L’attività è stata illustrata dal comandante Danilo Doria, affiancato dall’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Paolo Renna e dai suoi vice Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani.

«In questi sei mesi abbiamo avuto a che fare con situazioni che hanno riguardato il comportamento di alcuni minorenni – ha esordito Doria - con interventi che abbiamo effettuato sia in piazza Pizzarello che in corso Cavour e via Cioci. Sono le zone dove si trovano le scuole o dove si riuniscono i giovani. Abbiamo intercettato un minorenne che spacciava sistematicamente davanti a un istituto scolastico, mentre un ragazzo con un coltello è stato identificato in corso Cavour grazie all’ausilio delle telecamere. Questo ci fa essere più attenti nell’osservare i comportamenti di questi giovani, a tutela della gran parte dei tanti ragazzi che sono rispettosi delle norme. I risultati investigativi ottenuti sono frutto di un controllo minuzioso in queste aree della città». Sono giovanissimi anche gli autori di danneggiamenti dei giochi nelle aree verdi pubbliche. «L’ultimo danneggiamento è di questa settimana ai giardini Diaz - ha sottolineato l’assessore Renna- dove per la terza volta è stato vandalizzato il gioco dell’ape destinato anche a bimbi disabili. In passato a Fontescodella abbiamo individuato i ragazzi che sono stati autori dei danneggiamenti, che sono stati denunciati. Per il futuro installeremo le telecamere anche ai Giardini Diaz come deterrente».In merito alle attività di segreteria e gestione del comando sono state 2.563 le richieste di intervento con una percentuale dell’87% di risoluzione positiva della situazione. Nei primi sei mesi del 2023, tra i vari interventi successivi alle segnalazioni arrivate, sono stati 93 quelli relativi a incidenti senza feriti, 223 di controllo soste, 211 relativi a pericoli vari, 163 le richieste di intervento per soste irregolari, 160 per anomalie stradali, 94 per passo carraio ostruito, 27 per il verde pubblico. A livello amministrativo sono state effettuate oltre 2.600 pratiche tra quelle inerenti la Ztl, il ritrovamento di oggetti smarriti, i corsi di educazione stradale nelle scuole, i Tso, i minori stranieri non accompagnati affidati ai centri di accoglienza, le rilevazioni incidenti stradali con l’esclusivo ausilio della videosorveglianza e altro.«Sottolineo come abbiamo sempre cercato di dare risposte ai cittadini e di essere presenti in strada anche con il vigile di quartiere sia nelle frazioni che in città e di come la nostra presenza vuol essere sempre di vicinanza e aiuto alla popolazione che ha compreso l’importanza del nostro operato ed adesso chiama con maggiore frequenza alla centrale operativa per segnalazioni che esaminiamo a fondo sempre - ha aggiunto Doria-. Mi preme segnalare nell’ambito delle sanzioni come fondamentale sia l’utilizzo delle telecamere Ocr che ci hanno permesso di individuare 43 auto che circolavano senza assicurazione e 103 prive di revisione. Sulle sanzioni elevate 399 hanno riguardato veicoli in divieto di sosta in aree riservate ai residenti, purtroppo un malcostume che fatichiamo a debellare». Sono stati 18 i report mensili effettuati dai vigili di quartiere (Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza), 47 servizi serali, 21 servizi presso altri corpi e 6 servizi antidroga mentre sono state oltre 7mila le violazioni al Codice della Strada, 96 le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze, 48 i veicoli a motore sequestrati per assenza di assicurazione e 24 le ordinanze di ingiunzione. Sono stati, sempre nel primo semestre del 2023, 35 i controlli effettuati sulla circolazione stradale con l’utilizzo delle telecamere Ocr e con il telelaser.