Delitto di Pamela: Oseghale accusato di omicidio e violenza sessuale

MACERATA – Delitto di Pamela Mastropietro: chiuse dalla Procura di Macerata le indagini nei confronti del 29enne nigeriano Innocent Oseghale.Le accuse a carico dell’uomo, ora detenuto nel carcere di Marino, sono omicidio volontario aggravato in quanto commesso nell'ambito una violenza sessuale, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e violenza sessuale ai danni di una persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica i reati contestati. Pamela Mastropietro era stata uccisa in un appartamento di Macerata nel gennaio scorso, i suoi resti furono trovati a pezzi in due trolley.