MACERATA - Parcheggi gratis per la prima mezz’ora nei corsi Cairoli e Cavour con l’obbligo di esporre il disco orario. Ancora: sosta possibile nel cuore della città, in piazza della Libertà e soprattutto ok (tranne che nel corso della notte) al transito delle auto in centro. L’amministrazione guidata da Sandro Parcaroli non arretra e ha confermato proprio in questi giorni la volontà di andare avanti in questa direzione.

Lo scorso 28 giugno la giunta ha deliberato di prorogare per un anno, fino alla fine di giugno 2024, l’attuale regime di sosta agevolata di fatto inaugurato pochi mesi dopo la vittoria elettorale del centrodestra in città. Come si ricorderà, in precedenza il centro storico era off limits alle auto per molte ore del giorno. Il sindaco Parcaroli, andando incontro alle esigenze manifestate dai commercianti, ha invertito la rotta e deciso di aprire al traffico la piazza e i vicoli nel cuore della città. Nello specifico la giunta ha prorogato la modifica dell’area pedonale in piazza della Libertà con il restringimento della stessa verso il palazzo civico ricavando così 19 stalli a pagamento per auto nella parte prospiciente la chiesa di san Paolo.



In piazza si paga nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 con sosta gratuita per i primi 30 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario. La tariffa è di due euro all’ora. Il mercoledì mattina la piazza resta invece off limits visto che ci sono le bancarelle del mercato. I parcheggi sono possibili nel pomeriggio, a pagamento sempre nella fascia 15-19. In piazza resta vietata la sosta fuori dagli stalli premarcati. L’altra proroga molto attesa riguarda i corsi principali della città, ovvero corso Cairoli e corso Cavour, e anche piazza Mazzini. In questi casi la giunta ha optato per la proroga della gratuità per i primi trenta minuti di sosta con l’obbligo di esposizione del disco orario. La tariffa oraria a seguire è di 1,20 euro.



Trattamento di favore per i veicoli immatricolati con propulsione elettrica o ibrida. In questo caso è previsto il libero accesso e transito nell’orario di vigenza della Zona a traffico limitato nel centro storico, previa comunicazione telefonica o per posta elettronica. Per quanto riguarda il transito in centro storico fino alla fine di giugno 2024 il varco di via Don Minzoni resterà aperto dalle 6 alle 24 in tutti i giorni festivi mentre nel corso della notte, dalle 24 alle 6 il centro è off limits e il semaforo della Ztl sarà rosso. Vietato circolare anche nei giorni festivi. Il mercoledì, in occasione del mercato settimanale l’apertura al transito sarà posticipata alle 15 (sempre fino alle 24). Disattivata la telecamera del varco in uscita dalla Ztl in via XX Settembre.

Per quello che riguarda il varco di via Mozzi disco verde dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22. La Ztl sarà attiva dalle 0 alle 10 e dalle 14 alle 18 sia nei giorni feriali che festivi. La motivazione che spinge l’amministrazione comunale a compiere questa scelta è sempre stata quella di favorire l’accesso al centro storico, così come peraltro richiesto dai commercianti. Il sindaco Parcaroli ha sempre detto che l’eventuale chiusura del centro alle auto scatterà solo quando saranno pronti nuovi parcheggi, come quelli in progetto a Rampa Zara, e quando arrivare in piazza sarà agevole, magari grazie a collegamenti meccanizzati.