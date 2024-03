MACERATA - Revocata Sabrina De Padova, il Consiglio comunale delle donne ha eletto l’esponente di Fdi Lorella Benedetti nuova presidente e la leghista Laura Orazi vicepresidente. Seduta complicata quella di ieri anche per il mancato funzionamento della diretta streaming. Le consigliere di maggioranza si sono presentate al completo mentre la consigliera della civica Parcaroli Sabrina De Padova si è seduta tra i banchi dell’opposizione.

Il messaggio

Sabrina De Padova ha letto un documento: «Sono veramente dispiaciuta per come state portando a conclusione questa realtà, una realtà che cercava solo di sensibilizzare sulla discriminazione di genere, non rappresentando io stessa una rivale di nessuna assessora. Purtroppo sono stati tollerati certi atteggiamenti e comportamenti non consoni al ruolo che alcune assessore ricoprono, e coloro che l’hanno permesso, anche la parte maschile, risultano complici della fine di questa istituzione democratica». Il Consiglio è poi andato avanti con la discussione della proposta di revoca della presidente Sabrina De Padova. E’ seguito l’intervento di Barbara Antolini: «Mi dispiace che siamo arrivate a questo punto, e ribadisco che non era nostra intenzione revocare la Presidente, ma il suo atteggiamento prevaricatore, autoritario e privo di qualsiasi confronto con noi non è stato più tollerabile. Tenuto conto delle sue opinioni riguardo questa maggioranza e non riconoscendosi più appartenente a questo gruppo politico, credo sarebbe opportuno che rassegnasse le proprie dimissioni da consigliere comunale». Stefania Monteverde: «A Macerata il consiglio delle donne è stato trasformato da questa amministrazione di destre in un luogo di scontro politico, attacchi personali in maggioranza, dichiarazioni di delusioni per accordi violati sui cambi di presidenze. E così, si capisce perché delle 35 associazioni e istituzioni chiamate a partecipare, nessuna ha partecipato. Questo posto ormai ha perso il suo significato originario, non è più un luogo significativo e condiviso per costruire una cultura femminista attenta all’obiettivo comune, i diritti delle donne per i diritti di tutti. Occorre continuare a farlo altrove». Votata a maggioranza la revoca da presidente di Sabrina De Padova, il Consiglio delle donne ha provveduto ad eleggere la nuova presidente, la consigliera Lorella Benedetti eletta nella lista di Fratelli d’Italia. Vicepresidente è stata eletta la consigliera della Lega Laura Orazi. Un attacco alla posizione assunta da De Padova è arrivato anche dalla neo eletta presidente Lorella Benedetti: «Il concetto di democrazia stravolto dalla ex presidente. Democrazia significa confronto ma confronto significa che se in un gruppo la tua idea, la tua proposta, la tua soluzione non viene condivisa dalla maggioranza degli appartenenti al gruppo (che sia esso la maggioranza, la Commissione Cultura) il proponente si adegua».