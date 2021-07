Confindustria Macerata sceglie la continuità, la presidenza a Sauro Grimaldi

MACERATA - Dalle disponibilità multiple all’ambo: il passo non è breve ma pure testimonia della situazione di Confindustria Macerata che ha rimesso in moto, per quanto possibile, la macchina elettorale per tornare ad esprimere un presidente dopo l’uscita di scena di Domenico Guzzini che si era dimesso.

Finora si era assistito a consultazioni degli iscritti, comitati dei saggi, indicazioni di candidati che avevano superato una certa percentuale di preferenze. Ora le terne non ci sono più, forse per una carenza di disponibilità, magari anche legata all’emergenza determinata dalla pandemia, e si è passati direttamente al ballottaggio telematico tra due candidati.



A prevalere è stato l’imprenditore edile di lungo corso Sauro Grimaldi che era anche il vice dell’ex presidente Domenico Guzzini. L’altro imprenditore che aveva espresso la propria disponibilità è il recanatese Marco Ragni che andrà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. La designazione della giunta di Confindustria dovrà comunque passare alla ratifica dell’assemblea dei soci di Confindustria Macerata che è stata convocata per il prossimo 26 luglio.

Ed ecco l’intervento di Confindustria Macerata: «L’architetto Sauro Grimaldi della Grimaldi Costruzioni srl è il presidente designato al vertice di Confindustria Macerata per il mandato 2021-2025, è il risultato del voto telematico espresso dalla giunta. La Commissione di designazione di Confindustria Macerata, composta da tre Past President (Stefano Clementoni, Oliviero Rotini e Gianluca Pesarini), nella relazione ha certificato l’espressione di due candidature, Sauro Grimaldi e Marco Ragni (Fatar Srl), segno di una grande partecipazione e impegno da parte della base associativa. Nell’interesse primario di Confindustria Macerata e del territorio, gli industriali hanno ancora una volta dimostrato grande senso di responsabilità e di unione di indirizzi, trovando una perfetta intesa scegliendo nella persona di Grimaldi il candidato alla presidenza e nella sua squadra di vice presidenti Marco Ragni, della Fatar Srl (presidente della sezione strumenti musicali), Giovanni, Faggiolati della Faggiolati Pumps srl (presidente della sezione metalmeccanici), Federico Maccari della Entroterra Spa (presidente della sezione agroalimentare), Matteo Piervincenzi della Lepi Srl (presidente della sezione calzature)».



«Le linee di indirizzo del programma del candidato designato - si legge ancora nella nota - toccano punti importanti per il rilancio dell’impresa e del territorio, in questo momento complesso determinato dal post Covid19, che vanno dalla liquidità alle aziende alla nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027, dalla ricostruzione post sisma alla semplificazione amministrativa, dal digitale all’economia circolare, dal sostegno dei settori manufatturieri in crisi alle priorità infrastrutturali della Provincia. Grimaldi ha sottolineato quanto sia importante la partecipazione di tutti, l’ascolto della base associativa, la condivisione, il confronto per affrontare le nuove sfide e raggiungere traguardi comuni. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 26 luglio quando nell’Assemblea privata si procederà all’elezione del presidente ed al rinnovo degli organi direttivi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA