Colpito da un infarto mentre viaggia in auto: salvato dai poliziotti

MACERATA - Viene colto da un malore mentre da Piediripa si sta dirigendo in auto verso Macerata, fino a perdere il controllo della vettura che si ferma proprio a pochi metri da una pattuglia della Volante impegnata in un servizio di controllo.L’episodio è avvenuto ieri notte attorno alle ore 2,30 in via Bramante. Quando gli agenti sono accorsi, l’uomo, con un filo di voce è riuscito a dire di essere in piena crisi cardiaca a causa di un infarto e ha spiegato che già qualche anno prima era stato colpito da un attacco. Sono state le sue ultime parole, perché poi si è accasciato sul sedile privo di conoscenza. I poliziotti hanno avvertito immediatamente il 118, una volta preso in carico dai sanitari, l’uomo è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Macerata.