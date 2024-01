MACERATA - Centro storico, proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale per sistemare strade e vie, un piano iniziato con via XX Settembre proseguito con via Gramsci e via Santa Maria della Porta e che ora riguarderà la rigenerazione urbana dei tratti di pavimentazione di Piaggia della Biblioteca e Rampa Zara. Intervento questo programmato nel periodo che va da lunedì 22 gennaio fino al 25 febbraio e comunque fino al termine dei lavori e per i quali è stata emanata un’apposita ordinanza che disciplinerà il traffico veicolare in queste zone.

APPROFONDIMENTI POST SISMA Macerata, ecco il terzo decreto: via libera a demolizione e ricostruzione delle case in via Pantaleoni

La pavimentazione

Si attuano gli interventi di rigenerazione della pavimentazione del centro storico - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - che prosegue un cronoprogramma lavori che interessa quest’area. Riguardano da subito Piaggia della Biblioteca, da non confondere con la piaggia pedonale che scende su via Crispi, ma si tratta della porzione di via dove transitano le auto da piazza Vittorio Veneto sino all’auditorium di Unimc, un piccolo stralcio di un intervento più ampio che poi interesserà, con un altro appalto, la completa rifunzionalizzazione di tutta piazza Vittorio Veneto che pure partirà a breve. Su Piaggia della Biblioteca i lavori saranno di sistemazione e ripristino della pavimentazione stradale che è stata rattoppata con asfalto in più punti e necessita quindi di una uniformità anche per la posizione in cui si trova quel tratto di strada. Su Rampa Zara, invece, i lavori interesseranno il marciapiede che sale sulla sinistra fino alla garitta dell’Apm. Da qui partirà un intervento sulla pavimentazione che riguarderà il tratto sino all’incrocio con via Don Minzoni, con asfalto carrabile dove transitano i veicoli ed i percorsi laterali pedonali saranno in pietra: questi ultimi saranno esteticamente gradevoli ma anche funzionali per viabilità e percorso pedonale». I lavori stradali in centro non si fermeranno qui: il piano del Comune prevede analoghi interventi successivi su via Don Minzoni, vicoletto su via Armaroli e via Basili. Sarà proprio via Basili il prossimo step, il tratto in discesa che si collega a via Santa Maria della Porta dove pure sono previsti lavori su asfalto carrabile e passaggi pedonali in pietra mentre in un secondo momento sia a salire su via Don Minzoni che a scendere in direzione Duomo sono programmati lavori di ripresa della pavimentazione in pietra che in più punti risulta sconnessa e ammalorata, ci sono avvallamenti o zone ricoperte da rattoppi di asfalto.

Viabilità alternativa

«Per questi interventi dovremo lavorare anche su una viabilità alternativa da piazza Mazzini e via Ciccarelli che consenta ai residenti di arrivare con l’auto in centro – sottolinea ancora Marchiori - ed anche lasciare spazi per i pedoni per accedere nelle aree interessate dai cantieri, sulla falsariga di quanto già avvenuto per via Santa Maria della Porta. Questi lavori non pesano sul bilancio comunale in quanto sono finanziati dal piano complementare collegato al Pnrr come rigenerazione del centro storico per restituire a questa parte della città oltre che decoro e bellezza anche una fruibilità migliore per chi lo frequenta». Lavori che non si limitano comunque al solo cuore del capoluogo, in quanto l’amministrazione comunale ha già effettuato quelli riguardanti i marciapiedi in zona Sferisterio che precedono quelli lungo viale Leopardi sul lato destro fino a Rampa Zara, con la realizzazione di un selciato di arenaria con dimensioni variabili degli elementi lapidei che daranno continuità ad una passeggiata pedonale che dovrà bene integrarsi con la storica Arena maceratese. Previsti pure nuovi marciapiedi in via Verga con prosecuzione verso via Prezzolini dove manca il marciapiede, asfaltatura di parte di via Verga e lavori di manutenzione stradale che saranno avviati nei prossimi mesi che riguardano in particolare anche via Pirandello a Collevario, dalla rotatoria al tratto che conduce alla chiesa del Buon Pastore.