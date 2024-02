Macerata, i carabinieri vedono lo spaccio in diretta: pusher arrestato con la cocaina

MACERATA - I Carabinieri di Macerata hanno arrestato un uomo per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un 32enne di origini albanesi, è incappato ieri in un controllo nel pressi dell'ospedale di Macerata, durante il quale i militari lo hanno visto cedere una dose da 1,2 grammi di cocaina ad un 48enne del posto, poi segnalato comme assuntore di stupefacenti. È stato fermato e dall'immediata perquisizione, dell'auto e della casa nel Fermano, sono saltate fuori altre 8 dosi di cocaina. Sequestrati anche due cellulari e 345 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio.