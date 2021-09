Un piano contro i passaggi pedonali trappola, più luci e segnali per scongiurare le tragedie. Ecco le zone interessate dai lavori

MACERATA - Sicurezza dei pedoni in città, l’amministrazione comunale accelera con il piano di miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali con l’affidamento alla società Atlantico srl della fornitura e posa in opera degli apparati per l’illuminazione specifica e la segnaletica luminosa. Ecco le vie interessate dai lavori.

L’importo degli interventi ammonta a 84mila euro (al netto del ribasso del 10,30%) e riguarderà le zone di Sforzacosta (lungo la SS.78 Picena e via Liviabella), via Roma, viale Puccinotti, viale Trieste, viale Don Bosco, piazza Nazario Sauro, borgo San Giuliano, Rampa Zara, viale Leopardi, piazza XXV Aprile, via Gigli, via Pancalducci, via Ventura, via Galasso da Carpi, via Bramante, viale Indipendenza e Villa Potenza lungo via dell’Acquedotto e borgo Peranzoni.



In totale saranno sistemati 53 apparati costituiti da pali dritti e a sbraccio, pannelli retro illuminati con illuminazione anche in direzione dell’attraversamento e opere edili connesse, così da completare gli interventi di edilizia stradale effettuati in questi mesi sui marciapiedi.

«In questi undici mesi di governo della città abbiamo dedicato molte attenzioni e corrispondenti investimenti alla sicurezza stradale – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. I tragici eventi che, purtroppo, di recente, hanno interessato i pedoni dimostrano come sia opportuna la politica attuata sin dai primi giorni da questa amministrazione. È evidente che agli investimenti deve seguire anche una maggiore educazione degli utenti della strada al rispetto delle norme e per questo mi sento di rivolgere un grande ringraziamento al comandante Danilo Doria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro svolto e per aver avviato nei giorni scorsi uno studio particolareggiato sulle violazioni più ricorrenti al codice della strada nelle arterie a elevato rischio di incidentalità. La sintonia con la quale lavorano l’ufficio tecnico e la polizia locale porterà giovamento alla sicurezza stradale in città».

Già nei mesi scorsi l’amministrazione aveva provveduto a varare un primo intervento sugli attraversamenti stradali tanto che sono state anche create delle vere e proprie “isole” pedonali per consentire alle persone di fermarsi in sicurezza in mezzo alla carreggiata prima di riprendere ad attraversare la strada come quelle già funzionanti sia a Sforzacosta che in via Roma. «In questo caso, dopo un iniziale impatto di difficoltà da parte dei cittadini nell’uso, -conclude Marchiori- la sperimentazione ha dato ottimi risultati tanto che abbiamo in mente di installare anche in altre zone della città queste isole al centro della carreggiata che consentono un attraversamento in sicurezza da parte dei pedoni».



