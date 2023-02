CIVITANOVA - Conto alla rovescia per la 47esima edizione della Stracivitanova: torna l’appuntamento sportivo più amato del panorama locale. Non mancheranno le novità, tra le quali una suggestiva, lieve, modifica al percorso che consentirà agli atleti di correre nell’area portuale di Civitanova. L’appuntamento è per domenica 12 marzo con la mezza maratona (21.097 chilometri) e con la corsa non competitiva di 11.8 chilometri ma, come di consueto, anche il giorno prima, sabato 11, sarà all’insegna degli eventi e di una serie di incontri dedicati alla salute e al mondo dello sport.

La macchina organizzativa dell’Atletica Civitanova è già in azione da dicembre. E ora manca davvero poco. Tornerà anche la passeggiata, chiamata Family Run: una camminata di 3,5 chilometri alla quale possono partecipare tutti. Le iscrizioni sono già aperte, si attendono grandi numeri.

«L’organizzazione, che è partita più o meno nel mese di dicembre, è già a buon punto – ha detto il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi – Siamo molto contenti del fatto che tutti i principali sponsor abbiano confermato il loro contributo nell’organizzazione. Segno che c’è fiducia nel nostro evento. Sabato pomeriggio ci saranno eventi e convegni, tra cui la presentazione del libro di Daniele Vecchioni, fondatore di Correre Naturale, “Corsa. La medicina perfetta”. Un libro praticamente imperdibile per chiunque corra o voglia iniziare a farlo. Domenica la gara, con la mezza maratona e la corsa di 11 chilometri, non competitiva. Quest’anno c’è una novità nel percorso. Grazie alla disponibilità della comandante del porto, Ylenia Ritucci, si entrerà nell’area portuale e si correrà fino al molo. A lei va un ringraziamento per la collaborazione e, appunto, la disponibilità che ha avuto. Contiamo di avere grandi numeri, puntiamo ad arrivare alle 3mila presenze. Già siamo a conoscenza di pullman organizzati che arriveranno da tutto il centro Italia e non solo a Civitanova in occasione della Stracivitanova. Come di consueto, già hanno dato la loro adesione tante palestre e tante associazioni del nostro territorio».

Per ogni informazione e per le iscrizioni si può consultare il sito www.stracivitanova.it oppure scrivere a segreteria@atleticacivitanova.it. Si parte dal lungomare Sud, l’arrivo è previsto al Varco sul Mare.