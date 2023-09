Non si ferma all'alt, inseguito e bloccato a Macerata: guidava ubriaco e senza patente

MACERATA - Un arresto e tre denunce è il bilancio dei servizi messi in campo dai carabinieri di Macerata nei primi giorni di settembre. In particolare militari del Nucleo Radiomobile, nel corso di un controllo alla circolazione stradale sulla via Nazionale a Pollenza, sono stati costretti a mettersi all’inseguimento di un veicolo il cui conducente non si era fermato all’Alt.

Non si ferma all'alt, inseguito e bloccato dai carabinieri: ubriaco e con la patente revocata

Bloccato poco dopo, l’uomo, un 25enne di Treia, in evidente stato di ubriachezza è stato sottoposto alla prova dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, che evidenziava un tasso alcolemico pari a 1.30, quasi il triplo rispetto alla soglia limite.

All’atto del ritiro della patente di guida è stato accertato che gli era stata revocata. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata per guida in stato di ebbrezza, l’uomo è stato sanzionato per guida con patente revocata e per l’inottemperanza all’Alt imposto dai militari.

Denunciato per non avere rispettato il foglio di via obbligatorio

Sempre la notte del 1° settembre, è stato identificato un 26enne di Appignano con foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Macerata, divieto al quale aveva deciso di non ottemperare. Pertanto, all’esito degli accertamenti svolti, è stato deferito all’autorità giudiziaria per l’inottemperanza al provvedimento e allontanato dalla città.

Preso il ladro di bicicletta

I carabinieri di Monte San Giusto anno invece individuato e denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Macerata, per il furto di una bicicletta del valore di circa 2.000 euro, un 29enne del luogo. La due ruote è stata restituita al proprietario.

Arrestato per una condanna in giudicato

L’arresto, eseguito dai carabinieri di Montecassiano in collaborazione con quelli di Montefano, riguarda un cittadino marocchino di 51 anni regolarmente residente in quel centro.

L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, poiché condannato alla pena complessiva di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione.

Lo straniero, responsabile di violazioni della legge sui diritti d’autore, di svariati furti, diverse ricettazioni e truffe, commessi dal 2010 al 2017 in diverse città d’Italia, è stato rintracciato a Montecassiano e ristretto presso la Casa Circondariale di Fermo.