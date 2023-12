MACERATA - Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari nel Maceratese, tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, dalla costa all’entroterra, l’altra notte e per tutta la giornata di ieri. Chiusi parchi e cimiteri a Macerata, a Pollenza e a Recanati, tra gli altri Comuni. Piante cadute su auto in transito: tragedia sfiorata a Cingoli e Tolentino. A Civitanova, inoltre, ieri mattina un albero è crollato sull’abitacolo di un mezzo comunale con a bordo due operai. In alcune città annullati gli eventi che ieri avrebbero dato il via al cartellone natalizio, tra queste Montecassiano e Potenza Picena. A Sarnano l’inaugurazione della pista di pattinaggio è stata rinviata.

A Macerata gli operai comunali, la Protezione civile, la polizia locale e le associazioni di volontariato, coordinati dall’Assessorato alla Protezione civile, hanno lavorato per tutta la mattina per mettere in sicurezza le diverse zone colpite dalla caduta di piante e rami. È stata disposta, in via precauzionale, la chiusura dei Giardini Diaz e di Villa Lauri. Un grosso pino è crollato nello stadio della Vittoria, causando il danneggiamento della recinzione in cemento. A Morrovalle coppi pericolanti da un palazzo in piazza Garibaldi. Danni anche nel territorio di Montecassiano, con diversi alberi abbattuti e rami spezzati, due querce secolari crollate a Treia.

«Per coordinare gli interventi abbiamo aperto il Coc», ha reso noto il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena. Nella serata dell’altro ieri una quercia è caduta lungo la strada provinciale 25 a Cingoli su un’auto in transito. Rimossa con l’autogru dai vigili del fuoco: nell’incidente nessun ferito. A Tolentino, dopo mezzanotte, in contrada Ributino una quercia è finita sull’auto di un giovane, rimasto illeso. A Urbisaglia un albero è crollato sulla strada che va verso il vecchio campo sportivo. «I parchi e i cimiteri sono chiusi», ha reso noto invece il sindaco di Recanati Antonio Bravi. Diversi alberi e rami caduti anche nella città leopardiana. Il vento ha divelto la struttura esterna del ristorante “La Torre Antica”, all’interno dei giardini pubblici di Recanati: il telone e la copertura si sono staccati dalla struttura di sostegno in legno e ferro.

«La tettoia della struttura degli scavi archeologici di Santa Maria in Potenza non ha retto alle folate di forte vento da ovest, in parte è stata divelta ed è volata via arrivando quasi ad ostruire la carreggiata della Ss16», ha reso noto a sua volta Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati. A Civitanova, infine, nella tarda mattinata di ieri un albero è crollato su un mezzo del Comune, al lavoro in contrada San Savino. Un dipendente è rimasto illeso, l’altro ferito. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, cosciente ma con dolori ad una gamba. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in particolare nelle zone di campagna di Civitanova Alta.