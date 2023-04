Incidente sulla Statale 77, chiusa (e riaperta) la carreggiata all'altezza di Morrovalle. Disagi e code. Le foto

MACERATA - A causa di un incidente, carreggiata chiusa in direzione Civitanova Marche, sulla strada statale 77 “Della Val di Chienti” al km 96,650 all’altezza di Morrovalle (Macerata). Coinvolti due veicoli: un'auto si è ribaltata al centro della strada. Disagi e code.

Squadre Anas sul posto

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La strada è stata riaperta alle 11.