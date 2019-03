Esce di strada e finisce in un canale Muore papà di 36 anni, lascia tre figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELUPONE - Un altro dramma a funestare le Marche. Un'auto è finita nel fiume Potenza mentre imboccava un ponte in località San Firmano di Montelupone: inutili i tentativi di soccorso del conducente, rimasto incastrato nelle lamiere dell'abitacolo, che era già deceduto. Dopo l'incidente, avvenuto poco dopo le 7 di oggi, è intervenuta una squadra di di sette vigili del fuoco, anche del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf). Utilizzando un'autopompa e un'autogrù, hanno recuperato la salma e l'auto che sono ora a disposizione delle autorità competenti per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.È un 37enne di Montelupone la persona deceduta stamattina, dopo essere finito con la sua auto, una Volvo, nelle acque di un canale di convogliamento del fiume Potenza mentre imboccava un ponte in località San Firmano di Montelupone. Sul posto anche sanitari del 118 e la polizia stradale di Macerata che sta compiendo tutti i rilievi del caso.