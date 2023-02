Alessandro, papà di tre figlie, muore a 45 anni. Lavorava al Cuore Adriatico, città sotto choc

CORRIDONIA - Choc per la morte del 45enne. Aveva combattuto con tutte le sue forze contro una grave malattia. E proprio quando sembrava essere riuscito a sconfiggerla, ha avuto un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Abitava nella zona industriale die godeva della stima e dell’affetto di tutti.Un uomo cordiale, generoso e sempre sorridente, legatissimo alla moglie e alle tre adorate figlie. Appassionato di motori, lavorava all’ipermercato Conad del Cuore Adriatico di Civitanova, prima come macellaio e poi nel reparto di frutta e verdura. Anche nel lavoro si era sempre fatto apprezzare per professionalità e cortesia. La notizia della sua morte ieri ha sconvolto tutti, non soltanto a Corridonia. Lascia la moglie Ilenia, tre figlie, la mamma Fiorella e il padre Alberto. La camera ardente è stata allestita oggi pomeriggio nella sala del commiato Verdini, in via Font’Orsola. Iverranno celebrati domani (sabato) alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia, nella zona industriale. La famiglia ha chiesto, al posto dei fiori, di raccogliere offerte per la locale sezione della Croce Verde.