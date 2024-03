CIVITANOVA Si è spenta, a seguito di una breve malattia che non le ha lasciato scampo, Carla Martella. Aveva 78 anni ed era la figlia del Giusto fra le nazioni Mario Martella. Morto dieci anni fa, il papà era considerato lo Schindler italiano, inserito nella stele di Yad Vashem a Gerusalemme. La figlia Carla era molto impegnata nel sociale, sposata con Gabriele Cingolani, lascia la figlia Rasmie e i fratelli. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Terra e cielo e il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa di San Gabriele. A ricordarla in un post è l’assessore Barbara Capponi: «Donna straordinaria, fotografa, scrittrice, poliglotta, ma soprattutto anima immensa che l'ha portata a mettere in campo talento, risorse e tantissimo amore per tutti, e anche per le mamme e i piccoli di tutto il mondo. La voglio ricordare nel consiglio comunale del 27 gennaio 2023, in cui accettò con grandissimo entusiasmo il mio invito a presentare, a tutti gli studenti intervenuti, la testimonianza su suo padre, a cui era legatissima, uomo giusto tra le nazioni ed esempio fulgido di valori e di una bellezza pronta a rischiare per essere dalla parte del bene».