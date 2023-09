Civitanova, in casa gli trovano l'hashish e 13mila euro in contanti: arrestato un pusher 56enne

CIVITANOVA - Più di un etto di hasish, in parte già preparato in dosi per la vendita, e ben 13mila euro in contanti nascosti in casa: puseher arrestato dai carabinieri di Civitanova.

L'operazione è scattata nella notte tra sabato e domenica socrsa, quando i carabinieri di Civitanova hanno fatto irruzione, con il cane antidroga Kevin del nucleo cinofili di Pesaro, nell'abitazione del 56enne. Dove hanno trovato più di un etto di hashish, in parte già suddiviso in dosi, e ben 13mila euro in contanti, in banconte di vari tagli e occultati in diversi nascondigli all'interno dell'appartamento. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Il dipendente in nero e clandestino costa caro all'azienda edile di Fiuminata: cantiere e mezzi sequestrati

Le altre operazioni

Arrestato anche un tunisino irregolare che era ricercato dallo scorso maggio quando di era reso irreperibile Deve scontare 4 anni e sette mesi per spaccio: ora è rinchiuso nel caracere di Fermo. Due regazzi, trovati in possesso di piccole quantità di cocaina ed hashish, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Ritirata la patente e denunciati due automolisti trovati alla guida in stato di ebbrezza.