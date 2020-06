Soffocata da un boccone di pane a colazione: muore nella casa di riposo a 56 anni

TARZO - Soffocata da a un pezzo di pane: muore a 56 anni. Un boccone fatale, quello che ieri, mercoledì 17 giugno, ha stroncato la vita di Nicolina Buttazzi, 56 anni, ospite della casa di riposo "Padre Pio" di Tarzo. La donna, che non aveva bisogno di assistenza per le funzioni primarie, quali l'alimentazione - come precisa lo stesso istituto è rimasta vittima di asfissia a causa dell'ingestione di un pezzo di pane, durante l'orario di colazione.

LEGGI ANCHE:

Anziani uccisi alla casa di riposo, l'infermiere al contrattacco: «Sono innocente. E penso a mio figlio»

Coronavirus, i nuovi contagiati nelle Marche neanche se ne accorgono: 6 su 10 sono asintomatici

Immediati i soccorsi: gli operatori della casa di riposo hanno effettuato immediatamente tutti i tentativi di disostruzione delle vie aeree e gli infermieri del 118 hanno ugualmente tentato ogni possibile manovra, incluso il ricorso al defibrillatore, con successiva intubazione e tentativo di rianimazione. Ma per Natalina non c'è stato nulla da fare. Oggi, giovedì 18 giugno, il medico legale dell'Usl 2 procederà all'ispezione cadaverica per accertare l'esatta dinamina di quanto accaduto e le cause della morte.

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA