Scippa donna al bancomat la fa cadere e fugge: arrestato quasi subito

CIVITANOVA – Vede una donna prelevare dei soldi allo sportello bancomat, la segue e le strappa la borsa. Poi, dopo averla fatta cadere a terra, scappa in sella al suo motorino. Ma dopo nemmeno un'ora gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal dottor Lorenzo Sabatucci, lo scovano e lo catturano a Montegranaro: è stato arrestato. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Goito, quartiere Risorgimento.