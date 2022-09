Ucciso a mani nude sul Corso di Civitanova: slittano ancora i funerali di Alika Ogorchuckwu

CIVITANOVA - Rinviati di un'altra settimana i funerali di Alika Ogorchuckwu, il 39enne venditore ambulante nigeriano, di San Severino, ucciso in strada a Civitanova il 29 luglio scorso.

Inizialmente era stata ipotizzata la data dell 10 settembre, ma ora si parla di sabato 17 o domenica 18 settembre. «Ho parlato con il console - spiega Francesco Mantella, legale della vedova e del figlio dell'ambulante ucciso - e i visti per i fratelli saranno validi dal 10 settembre per cui da quel giorno in avanti potranno prendere un aereo dalla Nigeria e arrivare in Italia». Si attende il via libeera anche per il luogo scelto, il chiostro di San Domenico, a San Severino Marche. Alika Ogorchuckwu era stato ucciso in corso Umberto Primo a Civitanova dall'operaio 32enne Filippo Ferlazzo, con un'aggressione le cui immagini avevano atterrito tutto Italia. Ora Ferlazzo è detenuto nel carcere di Montacuto con le accuse per omicidio volontario e rapina (se ne era anddato col cellularee di Alika). La Procura di Macerata ha chiesto una perizia per valutare la capacità di intendere e di volere dell'indagato e accertare se possa affrontare un processo.