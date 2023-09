CIVITANOVA - Anche ieri sole, brezza fresca, zero umidità e mare calmo: continua l’estate settembrina a Civitanova. E ancora in parecchi sono coloro che non si sono stancati della spiaggia. Chiaramente il litorale non è neanche lontanamente affollato come nelle domeniche di agosto, ma ciò lo rende ancora più attraente per chi cerca relax sotto il sole cullati dal suono delle onde. Come ha già avuto modo di spiegare Marco Scarpetta, vice presidente dell’associazione Abc che riunisce i balneari civitanovesi, settembre non potrà mai far recuperare incassi della stagione, però è un modo per dare un servizio alla clientela.



Infatti c’è chi ha le ferie in questo periodo, chi ama una spiaggia meno affollata e sceglie proprio settembre per le proprie vacanze, chi semplicemente ha tempo e vuole rilassarsi in spiaggia. C’è anche la questione dipendenti da tener presente. Gli stabilimenti con una gestione pressoché familiare riescono ad allungare la stagione rimanendo aperti riducendo i servizi. Altri, invece, non hanno più la possibilità di reperire personale con contratti chiusi, dipendenti che iniziano un altro lavoro o che tornano a scuola, essendo in molti studenti. Dunque si tratta veramente degli ultimi giorni di mare con qualche chalet che ha iniziato il rituale della chiusura riponendo parte delle attrezzature di spiaggia. Anche perché la settimana entrante è quella del rientro sui banchi di scuola. Per chi ama il mare e tutto ciò che ad esso è connesso, sono in corso un altro tipo di lezioni. Si tratta del ciclo di conferenze Lezioni di Mare che continueranno per tutto il mese.

Gli incontri

Ad organizzare gli incontri sono l’associazione Cibo e Benessere, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Civitanova, di Anmi (associazione marinai d’Italia) dell’Unione Diportistica Civitanovese Il Madiere organizza un ciclo di conferenze dal titolo Lezioni di Mare. Incontri aperti alla cittadinanza presso la sala Cecchetti della biblioteca comunale che hanno come obiettivo la diffusione delle principali conoscenze relative alla vita di mare. Marinai, pescatori, diportisti, studiosi e letterati ci guideranno alla scoperta delle radici culturali e territoriali della nostra comunità marittima e dello stile inconfondibile di tutti i luoghi figli del mare. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti alle 18: sabato 16 settembre, il tema è “In tutti i nodi”; sabato 23, Uomo libero, amerai sempre il mare” e sabato 30 settembre “Il Mare in tavola”.