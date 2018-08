Sguardo a una ragazza, due giovani presi a bottigliate da quattro napoletani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Maxirissa sul lungomare, in due finiscono all’ospedale dopo aver preso bottigliate in testa e al volto. L’episodio è avvenuto l’altra notte sul lungomare centro, nei pressi del kebab di fronte agli stabilimenti balneari. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, quattro giovani napoletani hanno aggredito due ragazzi del posto. Tutto sarebbe cominciato per qualche sguardo e parola di troppo ad un gruppetto di ragazze che erano lì. I due giovani sono intervenuti in difesa delle ragazze e da lì è scoppiata la maxi rissa in mezzo alla strada, sul lungomare ancora frequentato nonostante l’ora tarda. Secondo la versione fornita dalle vittime, i quattro napoletani hanno reagito colpendo a bottigliate i due civitanovesi. Li hanno colpiti al volto, alla testa e ad una mano.