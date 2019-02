Furto con spaccata "Da Capità": i ladri si abbuffano nella cucina

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Furto con spaccata nel negozio “Da Capità”, sul corso: i ladri bivaccano nella cucina dove si fa show cooking, mangiano parmigiano e bevono caffè. Poi scappano con il fondo cassa, dopo aver messo fuori uso il sistema di telecamere di videosorveglianza. L’episodio è avvenuto l’altra notte, anche se non è ancora chiaro a che ora di preciso. «Prima hanno provato ad entrare mandando in frantumi la vetrata anti-sfondamento di una porta sul retro – ha raccontato il proprietario dell’attività, Loris Stacchiotti, che vende articoli per la casa e piccoli elettrodomestici – Ma non ci sono riusciti, e così sono entrati da una porta finestra al piano superiore».