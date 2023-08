CIVITANOVA Quest’anno la fine dell’estate meteorologica combacerà con la fine delle ferie, almeno stando alle previsioni meteo. Da lunedì è previsto l’ingresso di una perturbazione dalle isole britanniche che raggiungerà anche la costa del medio Adriatico con piogge e un brusco abbassamento di temperature. Ecco perché in questo fine settimana ci sarà l’ultimo assalto alle spiagge.

Poi sarà tempo di bilanci per gli operatori balneari. In linea di massima, non sono mancate le presenze ma sono diminuiti di molto i consumi. Per cui permanenze più corte, soprattutto di italiani, con il solito buon apporto dall’Umbria. Se sono in linea con l’anno precedente le prenotazioni e le occupazioni di lettini e ombrelloni, sono diminuite invece i passaggi al bar o al ristorante degli chalet da parte dei bagnanti. Ma per i numeri precisi, bisognerà attendere il report della categoria. Ultimi botti anche per quanto riguarda le manifestazioni.

Fine settimana da tutto esaurito per la platea del Varco sul Mare, iniziata giovedì con l’esibizione di Paolo Petrini (canzoni italiane), proseguita ieri con i No Time (repertorio di Venditti e De Gregori) e che culminerà stasera con la finale regionale di Miss Italia. Madrina della serata, Valeria Marini. Presenteranno Marco Zingaretti e Glelany Cavalcante (Miss Marche 2022). In questo fine settimana tra i protagonisti c’è anche il tango. La delegazione Ant di Civitanova, infatti, per festeggiare i 45 anni dalla fondazione, ha organizzato una Milonga di beneficenza. La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune e l’azienda Teatri, si articolerà in due momenti: oggi pomeriggio alle 18.30, all’hotel Dimorae, inaugurazione della mostra fotografica “Il tango” a cura del circolo fotografico Il Faro. L’esposizione resterà aperta per 15 giorni.

Domani, al Varco sul Mare, l’evento aperto alla cittadinanza e ai turisti. Dalle 18 alle 19.30 i maestri di tango della associazione Centro Studi Tango Ideal saranno a disposizione di tutti quelli che vorranno provare i primi passi della meravigliosa danza argentina. Dalle 19.45 alle 20.30 il dottor Francesco Sagripanti, medico e tangoterapeuta, terrà una conferenza sul tema “Tango e Salute”. A seguire inizierà la milonga, il momento dedicato alla musica e ai ballerini di tango. La serata vedrà l’alternarsi della musica dal vivo dell’orchestra di tango “Lo que vendrà” con selezioni del Tango dj Ennio Marzetti “El Portenito”. Durante la milonga ci sarà una esibizione dei maestri di tango Laura Francia e Alessandro Parascandolo.



L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ant per i suoi progetti di assistenza domiciliare e di prevenzione oncologica. A Civitanova Alta, invece, è stata prorogata fino al 31 agosto la mostra dedicata a Marilyn Monroe nei locali del Magma, il museo archivio di manifesti e grafica. In esposizione la collezione di fotografie e memorabilia di Mario “Sem Vaccaro” Capozucca.