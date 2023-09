CIVITANOVA - Il triathlon ha dato spettacolo sul lungomare Sud, ieri l’evento sportivo che ha visto protagonisti atleti e paratleti cimentarsi nel nuoto, nella bici e nella corsa. L’evento, organizzato dalla società Civitanova Triathlon, da Marco Tarabelli e da tutti i suoi collaboratori e atleti, ha preso il via nella giornata di sabato insieme alla Lega del Filo d’oro Onlus, associazione dei disabili delle Marche, e al Comitato Italiano Paralimpico: atleti agonisti e atleti con disabilità si sono resi disponibili come guide per coloro che vivono affrontando la loro disabilità con forza e determinazione, pronti a provare l‘emozione della triplice disciplina.

APPROFONDIMENTI LA VICENDA A Tolentino è scontro sulla partita del cuore. La maggioranz: «E' per il cratere ma i piccoli paesi non sono coinvolti». Mattioli: «Qui non c'era posto​»

Grazie agli ausili specifici messi a disposizione da AspassoBike, ragazzi con disabilità insieme ai loro familiari hanno fatto da motivatori per gli atleti guida. Poi è stata la volta di un seminario gratuito per la formazione di assistenti paratriathlon - assistant & personal handler. Nella giornata di ieri si è passati all’azione con la gara. La mattinata è cominciata presto, con i paratleti che si sono tuffati in acqua alle 8.30. Prima dello start, un momento di raccoglimento in ricordo del presidente dell’associazione organizzatrice, Alberto Cinella, recentemente scomparso: in gara anche la figlia Francesca. Poi lo sport ha dato spettacolo. Alle 10 il via degli atleti, oltre 130 tra uomini e donne, che hanno preso parte alla gara sprint no draft (750 metri di nuoto nelle acque davanti Largo Melvin Jones, 20 chilometri di bici sul lungomare Sud e 5 chilometri di corsa). Infine, le premiazioni. Per gli uomini, ha vinto la gara Tommaso Giubilei (Terni Triathlon) con il tempo di 59 minuti e 21 secondi, secondo posto Tommaso Cresta (As dilettantistica Athletic Terni) e terzo Ivan Capone (Td Rimini).

Per le donne, prima Alessia Righetti (Td Rimini) con il tempo di un’ora e 8 secondi, seconda Giorgia Bandini (Overcome Asd), terza Agnese Marucci (Cus Padova Unipd). È stata la Triathlon Mob Civitanova la squadra più numerosa che ha preso parte alla gara di ieri.

Per quanto riguarda il paratriathlon, podio maschile formato da Giovanni Achenza (Fiamme Azzurre), Giuseppe Romele e Fabrizio Suarato. Per le donne, prima Annalisa Minetti (Fiamme Azzure), seconda Myrta Pace, terza Azzurra Carancini. Era presente anche l’assessore allo sport Claudio Morresi, che ha seguito ogni passaggio dell’evento, dal via fino alle premiazioni, sottolineando l’importanza di manifestazioni sportive come questa che danno visibilità alla città ed esaltano il talento e la dedizione degli atleti, in particolar modo il coraggio e la determinazione dei paratleti. In regalo per ogni partecipante una maglia tecnica realizzata in collaborazione con la Lega del Filo d’oro.