CINGOLI - Disavventura per un turista che alla guida della sua Mercedes Slk 200 Cabrio è rimasto incastrato in fondo a via della Polisena, in centro storico, e poi grazie all’aiuto di tre residenti è riuscito a tornare sulla strada principale.



La mobilitazione



Tra le persone intervenute anche il proprietario del carro attrezzi, che non ha potuto usare il suo mezzo di soccorso perché troppo grande. I tre cingolani e il conducente sono riusciti ad alzare di peso la parte posteriore della Mercedes, rimasta in bilico alla fine della via. Il turista è ripartito con molta cautela viste le varie strettoie che ha dovuto attraversare per tornare sulla strada principale.

La disavventura è avvenuta domenica sera attorno alle 20 tra i vicoli del quartiere Spineto. L’automobilista proveniva da piazza Vittorio Emanuele II e anziché passare sotto l’arco della Portella per uscire dal centro, sulla base delle indicazioni del navigatore satellitare, ha preso la strada sbagliata scendendo per via Polisena, che è molto stretta. Quando si è trovato in fondo alla via ha cercato di fare manovra per tornare indietro ed eseguendo la retromarcia è rimasto con la macchina in bilico, rischiando di precipitare sulla stradina sottostante.

A quel punto ha chiesto aiuto. In pochi minuti il carro attrezzi è arrivato all’imbocco della via, ma viste la dimensioni del mezzo il suo intervento non è stato possibile. Allora si è deciso di spostare la macchina a mano, sollevandola di peso. L’automobilista oltre a pagare la chiamata del carro attrezzi voleva ricompensare gli altri due cingolani, ma questi hanno ringraziato per il gesto rifiutando però la ricompensa. Alla fine anche se con un paio d’ore di ritardo, il turista è riuscito a riprendere la via principale.