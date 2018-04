Spaventoso frontale sveglia il quartiere: due ragazze ferite, una è molto grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Spaventoso frontale tra due auto questa mattina alle 5.45 all'inizio della strada per il popolato quartiere San Giuseppe, ferite due ragazze del posto, di cui una trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.La giovane 32 enne, alla giuda di una Punto grigia, al momento del ricovero ad Ancona non era inpericolo di vita, mentre l'altra ragazza di 21 anni (la conducente di una Peugeot 207 nera), meno grave, è stato portata con l'ambulanza al nosocomio Carlo Urbani di Jesi. Sul posto i carabinieri di Cingoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Apiro, il 118 dell'ospedale di Cingoli e la Piros di Apiro. Il traffico è rimasto bloccato per unpaio di ore.Da una prima ricostruzione la Punto proveniva dalla zona degli impianti sportivi in direzione Cingoli centro, mentre la Peugeot in senso opposto era pronta a girare sulla sinistra per imboccare Via Malazampa. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Tremendo l'impatto da svegliare anche i residenti, macchine distrutte.