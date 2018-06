Al secondo tentativo i ladri svaligiano la villa dei discendenti del Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Questa volta i ladri di antiquariato sono riusciti a mettere a segno il colpo trafugando mobilio ed altro dalla stessa villa nobiliare visitata, in quel caso senza esito, giovedì 24 maggio a Botontano. In pratica sono sparite due consolle del ‘700, dei tavoli, un dipinto e una grossa stufa di ghisa molto pesante, che per essere spostata e caricata in un mezzo occorrerebbero quattro o cinque persone. Refurtiva di notevole valore storico. L’altra notte i malviventi hanno preso di mira la villa dei conti Castiglioni, discendenti del papa cingolano Pio VIII.La scoperta è stata fatta ieri mattina dal proprietario che si era dato appuntamento proprio alla villa con una ditta specializzata per installare un sistema di allarme. Dopo il colpo sventato due settimane fa aveva deciso di dotare la villa di un sofisticato sistema d’allarme, ma non ha fatto in tempo.