Finte Rc auto intestate all'anziano per pagare meno: tre denunciati

CINGOLI - I carabinieri della stazione di Cingoli hanno denunciato alla procura di Macerata tre campani, un 38enne, un 30enne e un 26enne, per truffa alle assicurazioni, in concorso. Tutto ha preso le mosse quando un anziano cingolano, nel rinnovare la propria assicurazione sulla vettura, ha notato che risultava intestatario di altri “attestati di rischio” relativi a vetture a lui non note e gli sono giunti verbali di contravvenzione per altri veicoli a lui del tutto sconosciuti.Per questa ragione si è rivolto ai carabinieri di Cingoli i quali, proprio partendo dalle assicurazioni sconosciute, hanno ripercorso l’iter burocratico a ritroso; e così, esaminando le varie polizze rintracciate sul territorio nazionale, tutte riconducibili al cingolano e ascoltando persone in grado di riferire sui fatti, hanno scoperto che i tre campani, in modo ingegnoso, qualificandosi come intermediari, avevano presentato ad agenzie di assicurazione delle province di Varese e Napoli documenti di identità falsificati relativi all’anziano cingolano e avevano attivato contratti Rc auto per undici vetture a condizioni vantaggiose rispetto ad un eventuale contratto stipulato da un giovane in Campania. Una volta ottenute le polizze, le falsificavano inserendo le generalità dell’ignaro contraente aumentando il premio assicurativo, con guadagni sino a circa 1.000 euro per polizza. Scoperto il meccanismo, sono scattate le denunce.