Muore a 88 anni lo storico titolare del "Re del prosciutto", Cingoli piange Maccioni

CINGOLI - Addio al cingolano Almo Maccioni, commerciante noto come il “Re del prosciutto”. Aveva 88 anni. Oggi alle 15.30 secondo le disposizioni legate all’emergenza Coronavirus non ci sarà il rito funebre ma i familiari si riuniranno in forma privata nella preghiera nella casa funeraria della Croce Verde Servizi, a Sforzacosta di Macerata. Maccioni era molto conosciuto. Lo ricorda Alessandro Maccioni (Almo era suo zio), direttore dell’Area vasta 3 di Macerata: «Era una persona stupenda, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno».

Almo Maccioni a Macerata era nel commercio una vera e propria istituzione. L'insegna davanti al suo negozio in via Borgo Peranzoni a Villa Potenza di Macerata, che gestiva con la moglie Piera Principi, recitava "Il Re del Prosciutto": una salumeria storica di lunga tradizione dove spiccavano la bontà dei prodotti, l'accoglienza e la professionalità.