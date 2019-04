A Cingoli grande spettacolo In 1350 per la Nove Fossi Vince il toscano Chiarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Il toscano Riccardo Chiarini (Torpedo-Sudtirol) alla sua prima partecipazione ha vinto la “9 Fossi” 2019 battendo allo sprint con una volata mozzafiato Francesco Casagrande (Cicli Taddei) e Paolo Colonna (Ciclo Sport 2000 Team). Un'incidente dopo il traguardo ha un po raffreddato l'entusiasmo del pubblico presente all'arrivo dei Viali Valentini. E' accaduto che pochi metri dopo l'arrivo Chiarini si è trovato sul percorso un'addetto ai lavori, investendolo in pieno: i due sono finiti rovinosamente a terra ad avere la peggio è stato l'organizzatore che ha battuto il capo ferendosi alla nuca. Dopo le prime cure da parte di medici che erano sul traguardo è stato trasportato in ambulanza al Carlo Urbani di Jesi. Al momento del ricovero l'uomo era cosciente e non in pericolo di vita. Il vincitore è uscito indenne dall'impatto, si è alzato, si è accertato delle condizioni dell'uomo investito e poi e andato nel suo box a festeggiare la vittoria. Alla gara si sono iscritti 1.356 biker. Chiarini ha percorso i 49,2 km in 2h08'45” regolando Casagrande (2h08'45”) e Colonna (2h08'56”) che un po è stata la sorpresa della gara. Tra le donne ha primeggiato Maria Cristina Nisi (New Bike 2008 Racing Team) con il tempo di 02h36' che è giunta sola al traguardo distaccando le rivali, Silvia Scipioni e Daniela Stefanelli.