RECANATI La commissione per il riconoscimento dell’invalidità gli chiede di mostrare un certificato medico per la madre secondo l’utente non necessario ed il fatto lo avrebbe fatto talmente inviperire da far ritenere necessario, da parte dei sanitari, il ricorso alla polizia municipale. L’episodio è accaduto all’ospedale Santa Lucia di Recanati ed ha avuto come protagonista un portorecanatese convocato dalla commissione medica, in seduta per esaminare varie pratiche per il riconoscimento dell’invalidità, che ha chiesto al cittadino rivierasco un supplemento di documentazione relativo allo stato di salute della mamma. Di fronte a ciò l’uomo, che ha fatto chiaramente intendere di non condividere l’operato dei sanitari, sarebbe uscito dai gangheri, iniziando ad inveire nei confronti dei commissari, due medici di base, un’assistente sociale ed un medico legale. Gli stessi hanno tentato, invano, di calmare il signore, il cui comportamento li ha intimoriti tanto da farli ricorrere alle forze dell’ordine. Sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale che, grazie alla loro professionalità, alla fine sono riusciti a calmare il portorecanatese.