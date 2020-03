I commercianti terremotati di Camerino donano 5.000 euro per il loro ospedale

CAMERINO - Chi ha ricevuto generosità non dimentica e, a sua volta, dona con generosità. Si potrebbe riassumere in questo modo lo straordinario gesto dei commercianti terremotati di Camerino. Quelli, per intenderci, che oggi si trovano al Sottocorte Village, ma che nei giorni terribili del sisma si erano ritrovati, tutti, a portare avanti le loro attività sotto un tendone di fortuna.

«Il bene è contagioso – affermano i commercianti di Camerino -. Questo concetto è ben scolpito nei cuori di chi ha vissuto momenti difficili come noi commercianti del Sottocorte Village di Camerino, perché proprio in quei momenti si sono sperimentati il calore e la solidarietà da parte di un mondo sommerso». Hanno donato 5.000 euro al loro ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA