Scoppia un incendio nella villa dell'imprenditore Paoloni Ingenti danni per il fumo

APPIGNANO - Una scintilla e poi il fuoco. Un incendio è scoppiato ieri nel tardo pomeriggio nella villa dell’imprenditore Luigino Paoloni, titolare insieme al fratello Michele del gruppo industriale Manifattura Paoloni, in contrada Verdefiore di Appignano. Da chiarire al momento, le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sono scaturite dalla zona giorno dell’abitazione e soltanto l’immediato allarme e il tempestivo arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Macerata hanno impedito che l’incendio avesse conseguenze ben più gravi.Ad accorgersi delle fiamme sono stati i figli dell’imprenditore che in quel momento erano in casa: l’allarme è stato immediato. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno subito provveduto a circoscrivere il fuoco e a impedire che le fiamme si propagassero in altri ambienti. Da quantificare, naturalmente i danni; un quadro complessivo delle conseguenze causate dall’incendio potrà essere fatto soltanto con il completamento delle verifiche tecniche. Secondo i primi dati sembra che le fiamme siano scaturite dall’impianto elettrico e poi si sono propagate nel resto dell’ambiente; ancora da capire, però, la natura del guasto.