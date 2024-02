Vince quasi 2 milioni al Lotto ma lascia lo scontrino nei pantaloni in lavatrice: «L'ho bloccata dopo 5 minuti». Ecco com'è finita

Fazzoletti, monete, carte bancarie e anche telefoni: a molti è capitato di lasciare nella tasca qualcosa prima di mettere in lavatrice i pantaloni. Ma in Australia, un ragazzo di 20 anni l'ha fatta veramente grossa dopo aver comprato un biglietto del Lotto al Centro Lotterie Here's Luck nel Belmont Forum a Perth. Un biglietto che gli ha permesso di vincere 1,8 milioni di euro.

Dall'estasi all'incubo

Forse per lo choc legato all'incredibile vincita, il 20enne è tornato a casa e, senza ancora realizzare cosa fosse successo, ha messo i panni da lavare in lavatrice. Proprio tra quei vestiti c'erano i pantaloni in cui aveva messo il ticket fortunato, riporta il New York Post.

«Dopo cinque minuti me ne sono accorto e ho fermato la lavatrice per prendere il biglietto».

La vincita milionaria si stava però per trasformare in un incubo, una "tragedia" poi sventata all'ultimo. «Fortunatamente lo scontrino era al sicuro», ha rivelato con un sospiro di sollievo. «Non riuscivo a pensare, non riuscivo a dormire, sto ancora elaborando la vincita», ha rivelato il ragazzo.