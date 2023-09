Sposa inciampa al matrimonio e lo sposo la deride: «Ho chiesto il divorzio 3 minuti dopo le nozze»

Una coppia ha divorziato appena tre minuti dopo essere stata dichiarata marito e moglie dopo che lo sposo aveva deriso la sposa mentre lasciavano la cerimonia nuziale. Cosa è successo? Dopo lo scambio delle fedi, la coppia si è voltata per uscire ma la sposa è inciampata. Secondo quanto riferito, lo sposo l'ha derisa per essere caduta. Q8 News indica che la donna si è arrabbiata talmente tanto che chiede al giudice di porre immediatamente fine al loro matrimonio. Il magistrato ha acconsentito e ha notificato l'annullamento solo tre minuti dopo averli originariamente sposati.

La coppia, che vive in Kuwait, non ha mai nemmeno lasciato il tribunale come marito e moglie. Si ritiene che sia il matrimonio più breve nella storia del paese. La storia è stata ampiamente condivisa online e molte persone credono che abbia fatto la cosa giusta. Qualcuno ha scritto su Twitter : "Un matrimonio senza rispetto è un matrimonio fallito fin dall'inizio". Un altro ha aggiunto: "Se all'inizio si comporta così, è meglio lasciarlo".