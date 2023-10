Miss Universo, l'ingegnera italiana in corsa: «Sogno di ispirare le donne nelle materie scientifiche»

Carmen Panepinto Zayati ha 23 anni, una laurea in ingegneria elettronica, studia biorobotica alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa. E ha una grande vocazione per il coinvolgimento delle donne nelle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). La sua partecipazione alla finale di Miss Universo a novembre prossimo come rappresentante dell'Italia sembra quasi in contrasto col suo profilo, ma lei non è d'accordo.

«Ho sempre pensato che i concorsi di bellezza che ho frequentato da adolescente non si conciliassero con i miei sogni legati alla scienza e per questo li avevo abbandonati - spiega - Ma Miss Universo ha in sé un importante spazio legato alle passioni e le vocazioni delle partecipanti.

Così, ho la possibilità di portare questo impegno nella diffusione delle Stem a livello globale». L'incontro - scrive La Stampa - nel Campus di ricerca internazionale di Monterotondo, dove a 17 anni ha frequentato una summer school organizzata da Adamas Scienza ed Embl in collaborazione con il Cnr. Il primo passo verso una carriera da scienziata, il vero sogno di Carmen Panepinto Zayati.